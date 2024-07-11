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НОВОСТИ

Дивидендный гэп в акциях Сбера будет быстро закрыт, уверены аналитики

16:02 11.07.2024

Акции Сбербанка в течение короткого времени отыграют дивидендный гэп и снова будут торговаться в плюсе, считают финансовые аналитики.

По мнению аналитиков «БКС Экспресс», на закрытие гэпа в акциях Сбера «может потребоваться сравнительно небольшой отрезок времени» – от 20 до 40 торговых дней.

«Учитывая силу бумаг банка в последние два месяца, высока вероятность относительно быстрого закрытия дивидендного гэпа», – добавляет главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» в своем обзоре пишут, что бумаги могут восстановиться в ближайшие недели: «Сбербанк – надежная компания, которую очень любят инвесторы, поэтому гэп быстро закроется». Они напоминают, что акции Сбера – самые популярные в «Народном портфеле» Московской биржи. За июнь доля акций Сбера в портфеле выросла на 2 п.п до 34%, и это единственная бумага, показавшая рост доли.

По мнению аналитиков ТГ-канала bitkogan, текущее снижение акций Сбера – «абсолютно предсказуемое событие». «Текущее падение компенсирует дивиденд 33,3 руб. – с учетом этого владельцы акций фактически ничего не теряют», – пишут они, добавляя, что акции Сбера остаются фаворитом в банковском секторе на российском рынке.

Сегодня состоялась дивидендная отсечка по акциям Сбера, то есть накануне был последний день для покупки под получение дивидендов за 2023 год. В июне акционеры Сбера одобрили рекордную в истории выплату дивиденов на 752 млрд руб. или 33,3 руб. на акцию.

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