Глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после ЧП в СИЗО
09:20 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, четверо сотрудников уволены. Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН России.
«Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области 16 июня 2024 года, по результатам которой принято решение об увольнении 4 сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУ ФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — говорится в сообщении.
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