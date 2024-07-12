Глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после ЧП в СИЗО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, четверо сотрудников уволены. Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН России.

«Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области 16 июня 2024 года, по результатам которой принято решение об увольнении 4 сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУ ФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — говорится в сообщении.