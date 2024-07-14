Трамп: меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха...

04:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время выступления на митинге в Пенсильвании был ранен в правое ухо и у него было «сильное кровотечение».

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. «Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. В настоящее время ничего не известно о стрелявшем, который теперь мертв».