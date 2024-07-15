Два человека пострадали при пожаре под Новороссийском
09:32 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека обратились за медпомощью в результате пожара под Новороссийском, от госпитализации они отказались. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«За медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались», — говорится в сообщении. В пункте временного размещения сейчас остается 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой», — говорится в сообщении.
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