«Школу 21» открыли в Анадыре
20:12 15.07.2024
|Фото пресс-службы Сбера
Те, кто справится с первым этапом, продолжат основное обучение, будут выполнять задания и работать в командах как офлайн, так и онлайн вместе с ребятами из других регионов страны.
Такой формат обучения был разработан «Школой 21» специально для жителей отдаленных и малонаселенных регионов России. Это поможет готовить высококлассных ИТ-специалистов в любой точке страны, обеспечит получение ими качественного, бесплатного образования в сфере цифровых технологий.
За 26 дней «бассейна» участники приобретут цифровые навыки и погрузятся в основы программирования. Познакомятся с методикой обучения «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут код игры, изучат основы языка программирования С и многое другое.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов поздравили участников с началом отборочного этапа и пожелали им успехов в освоении цифровых технологий.
«Я уверен, что в Анадыре большое количество талантливых молодых ребят, которые очень хотят идти в ногу со временем. От всей души желаю им удачи на этом пути. Удачно «проплыть бассейн», закончить его с победой, чтобы стать студентами школы и успешно пройти обучение до конца, потому что ценность школы именно в цельном, законченном образовании, – сказал Герман Греф. – На сегодняшний день мы обучаем уже 14 различным специальностям и работаем над расширением дальше, в том числе для тех видов бизнеса, которые характерны для Чукотки. Сегодня наши партнеры – сырьевые предприятия региона показывают совершенно потрясающие решения, которые позволяют резко нарастить эффективность и производительность труда и снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет применения цифровых решений. Я абсолютно убежден, что те из вас, кто дойдет до финиша, будут очень востребованы и на локальном уровне, и на уровне России».
«100% выпускников «Школы 21» успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Теперь качественное и практическое образование в сфере ИТ доступно и жителям Чукотки, – отметил Владислав Кузнецов. – Хотелось бы выразить благодарность Сберу и лично Герману Оскаровичу за уникальный формат обучения, разработанный специально для территорий с особыми условиями, таких как Чукотский автономный округ».
«Школа 21» в Анадыре реализуется Сбером в партнерстве с правительством Чукотского автономного округа по поручению президента Российской Федерации.
Планируется, что образовательное пространство школы начнет работу этой осенью. Оно будет находиться в здании Чукотского многопрофильного колледжа по адресу: Анадырь, ул. Студенческая, д. 3. «Школа 21» в Анадыре будет работать круглосуточно для удобства участников.
В течение основного обучения (от 1,5 до 3 лет) участники бесплатно получат востребованную ИТ-профессию и станут квалифицированными специалистами в своем регионе. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также получат навыки в области DevOps, работы с базами данных и сетями.
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