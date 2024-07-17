В Госдуму внесен проект о запрете осужденным за изнасилование и убийство менять имя
17:12 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить отдельным категориям осужденных менять фамилию, имя и отчество (ФИО). Речь идет, в том числе об осужденных за убийство, изнасилование и побои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.
«Депутаты Госдумы от „Новых людей“ Георгий Арапов и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект о запрете для преступников менять имя и фамилию», — сказали там.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) изменения предусмотрены в закон «Об актах гражданского состояния». Норму предлагается распространить на осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, террористический акт и по ряду других статей Уголовного кодекса РФ.
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