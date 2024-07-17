0
0
176
НОВОСТИ

В Госдуму внесен проект о запрете осужденным за изнасилование и убийство менять имя

17:12 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить отдельным категориям осужденных менять фамилию, имя и отчество (ФИО). Речь идет, в том числе об осужденных за убийство, изнасилование и побои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

«Депутаты Госдумы от „Новых людей“ Георгий Арапов и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект о запрете для преступников менять имя и фамилию», — сказали там.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) изменения предусмотрены в закон «Об актах гражданского состояния». Норму предлагается распространить на осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, террористический акт и по ряду других статей Уголовного кодекса РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:34 17.07.2024
Сбер направит в бюджет России свыше 370 миллиардов рублей дивидендов
0
14
17:55 17.07.2024
Сбер запустил разработанные по законам шариата финансовые продукты для бизнеса
0
125
17:40 17.07.2024
Тайвань приложит больше усилий для самообороны — власти острова о словах Трампа
0
138
17:00 17.07.2024
Следующие два-три месяца могут стать для ВСУ самыми тяжелыми в этом году — ABC News
0
220
16:32 17.07.2024
МО РФ предлагает ввести справку об участии в СВО, чтобы упростить получение льгот
0
218
16:12 17.07.2024
Контрразведка Польши подозревает экс-главу Минобороны в раскрытии секретного плана обороны
0
276
16:00 17.07.2024
Отряд кораблей Тихоокеанского флота преодолел Суэцкий канал и зашел в Красное море
0
265
15:32 17.07.2024
Из украинского плена возвращены 95 военных РФ
0
300
15:12 17.07.2024
Британия продолжит оказывать полную поддержку Украине — Карл III
0
289
15:00 17.07.2024
Майнинг криптовалют в РФ занимает 1,5% общего потребления энергии — Путин
0
343

Возврат к списку