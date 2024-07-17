В Госдуму внесен проект о запрете осужденным за изнасилование и убийство менять имя

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить отдельным категориям осужденных менять фамилию, имя и отчество (ФИО). Речь идет, в том числе об осужденных за убийство, изнасилование и побои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

«Депутаты Госдумы от „Новых людей“ Георгий Арапов и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект о запрете для преступников менять имя и фамилию», — сказали там.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) изменения предусмотрены в закон «Об актах гражданского состояния». Норму предлагается распространить на осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, террористический акт и по ряду других статей Уголовного кодекса РФ.