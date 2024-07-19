Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидата определит съезд партии — обозреватель
09:20 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце. Такие данные огласил в четверг вечером в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на «многочисленные источники из числа демократов». По его сведениям, кандидат на пост главы администрации США от Демократической партии будет подбираться на ее национальном съезде в Чикаго 19–22 августа.
«Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь [соответствующего содержания] для него составляется», — заявил Халперин.
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