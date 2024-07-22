Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США
09:05 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре.
«Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я намерена заработать [право] и добиться выдвижения кандидатом», — говорится в заявлении Харрис, распространенном пресс-службой предвыборного штаба действующего американского лидера Джо Байдена, который ранее отказался от планов добиваться переизбрания и поддержал кандидатуру Харрис.
По словам Харрис, она намерена «сделать все возможное для объединения Демократической партии и страны для того, чтобы победить [республиканца] Дональда Трампа». «До выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться и победим», — говорится в заявлении Харрис.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет добиваться переизбрания на выборах главы государства в ноябре, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов.
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