На Украине официальный рынок труда за два года сократился на 2,5 млн человек

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число официально трудоустроенных граждан на рынке труда на Украине сократилось в 2023 году на 2,5 млн человек по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщило министерство экономики страны.

«Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, для обеспечения роста ВВП на 7% до 2030 года Украине потребуется дополнительно 4,5 миллиона работников.