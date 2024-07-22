0
0
59
НОВОСТИ

На Украине официальный рынок труда за два года сократился на 2,5 млн человек

14:12 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число официально трудоустроенных граждан на рынке труда на Украине сократилось в 2023 году на 2,5 млн человек по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщило министерство экономики страны.

«Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, для обеспечения роста ВВП на 7% до 2030 года Украине потребуется дополнительно 4,5 миллиона работников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 22.07.2024
400 тыс. случаев инсульта регистрируется в РФ ежегодно — эксперт Минздрава РФ
0
58
14:00 22.07.2024
Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков
0
120
13:32 22.07.2024
Долги Украины перед ВБ при ее дефолте буду выплачивать другие страны — директор от РФ
0
173
13:25 22.07.2024
Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в Московской неделе кино
0
165
13:20 22.07.2024
Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой повестки РФ — Песков
0
184
13:10 22.07.2024
Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг вузов
0
185
13:05 22.07.2024
Влиятельные демократы, включая Обаму и Пелоси, не поддержали замену Байдена на Харрис - NYT
0
236
13:04 22.07.2024
Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом
0
188
13:00 22.07.2024
Только на разбор завалов в Газе уйдет 10 лет — Боррель
0
215
12:32 22.07.2024
Склад ВСУ поражен ударом возле ж/д станции в Дергачах Харьковской области — подполье
0
232

Возврат к списку