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Президент США скоро назначит нового шефа Секретной службы

18:25 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден намерен в ближайшее время назначить нового директора Секретной службы США после отставки с этого поста Кимберли Читл. Об этом говорится в заявлении главы вашингтонской администрации, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее ведущие американские СМИ сообщили, что Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. «Независимое разбирательство, направленное на выяснение всех обстоятельств того, что произошло 13 июля, продолжается. Я с нетерпением жду возможности оценить его выводы. Как мы все знаем, то, что произошло в этот день, не должно повториться. Я желаю Ким всего наилучшего и планирую в вскоре назначить нового директора», — говорится в заявлении Байдена. Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подтвердил отставку Читл.

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