Власти РФ принимают меры для сдерживания инфляции — Песков
15:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ и Центробанк следят за инфляцией и принимают меры для ее сдерживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов рост цен на авиабилеты.
«Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры. Вы знаете, что таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы действительно есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках», — указал представитель Кремля.
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