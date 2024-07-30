Запрет на работу МФО в России может спровоцировать их переход «в тень» — Набиуллина

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на работу официальных микрофинансовых организаций в России спровоцирует их уход в нелегальный сегмент, что может навредить гражданам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, они уйдут „в тень“. Людям в банках не дадут деньги и будут только теневые организации. Так люди хотя бы могут прийти в регулируемую МФО», — сказала она, отвечая на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко закрыть в России микрофинансовые организации