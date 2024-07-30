Президент Белоруссии помиловал приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ
19:50 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен в республике к смертной казни за террористическую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании», — говорится в заявлении.
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