Президент Белоруссии помиловал приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен в республике к смертной казни за террористическую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании», — говорится в заявлении.