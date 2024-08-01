В Китае впервые ветровая и солнечная энергетика превзошла угольную по итогам прошедшего полугодия

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветровая и солнечная энергетика по итогам первой половины 2024 года впервые в истории Китая вместе превзошли по мощности угольную энергетику, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на отчет Китайского электроэнергетического совета (CEC).

Так, доля ветровой и солнечной генерации составила 38,4% (1180 ГВт) от общей установленной мощности в 3070 ГВт, а доля угля упала до 38,1% (1170 ГВт).

В CEC ожидают, что в этом году Китай добавит в сеть около 300 гигаватт (ГВт) солнечной и ветровой энергии - в результате их совокупная мощность составит более 40% от общей установленной мощности в 3300 ГВт всех источников энергии.

Китай, который сейчас является крупнейшим в мире потребителем, производителем и импортером угля, снизит его долю в энергобалансе до 37%, подсчитали в СЕС.