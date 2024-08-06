0
0
0
НОВОСТИ

Коалиция Орбана в ЕП может затруднить для ЕС оказание помощи Украине — Politico

11:05 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коалиция «Патриоты Европы», созданная в Европарламенте (ЕП) по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, может затруднить для ЕС оказание дальнейшей помощи Украине. Такое мнение выразил эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в колонке для европейского издания Politico.

По его оценкам, создание фракции «Патриоты Европы» в ЕП свидетельствует о том, что «Орбан гораздо менее изолирован, чем казалось», и «способен сформировать коалицию единомышленников». Несмотря на то что «Патриоты Европы» пока находятся в оппозиции и имеют лишь ограниченные возможности влиять на законодательный процесс в ЕС, со временем число их представителей в руководящих органах союза, в том числе в Евросовете, может увеличиться в случае победы правых правительств на национальных выборах в ряде стран сообщества, в частности в Австрии и Чехии.

Как отмечает эксперт, несмотря на то, что в ЕС до сих пор находили способы обойти неоднократные вето Орбана по вопросу оказания помощи Киеву «с помощью уговоров и финансового давления» на Будапешт, наличие более крупной и решительной группы в ЕП и Евросовете затруднит для Брюсселя проведение подобной политики. Риск того, что так называемая европейская солидарность по вопросу поддержки Украины окажется под угрозой, особенно в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США, реален и в будущем будет лишь расти, заключает он.

Новая правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» появилась в ЕП по инициативе Орбана. Она включает 84 депутатов от 14 партий из 12 стран. Председателем фракции избран лидер французской партии «Национальное объединение» (НО) Жордан Барделла. В состав новой наднациональной группы вошли правоконсервативные партии из Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Португалии, Франции и Чехии.

«Патриоты Европы» оказались третьей по численности фракцией в ЕП после Европейской народной партии (ЕНП) и коалиции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 06.08.2024
Экономика России развивается быстрее, чем прогнозировалось — Мишустин
0
34
11:00 06.08.2024
Запад не хочет финансировать восстановление Украины — WSJ
0
39
10:32 06.08.2024
Иран ведет подготовку к нанесению удара по Израилю в ближайшие дни, утверждает WSJ
0
96
10:20 06.08.2024
Прорыва госграницы в Курской области со стороны Украины не допущено — врио губернатора
0
135
10:05 06.08.2024
Киев отправляет в контратаки под Макеевкой в ЛНР провинившихся патрульных МВД — Марочко
0
155
10:00 06.08.2024
По уголовному делу из-за взрыва в Нижнем Тагиле задержаны три человека
0
163
09:32 06.08.2024
Генпрокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против Гонсалеса и Мачадо
0
196
09:20 06.08.2024
Премьер Японии, вспоминая Хиросиму, утверждал, что РФ угрожает ядерным оружием
0
220
09:05 06.08.2024
Координация США действий на Украине может окончиться трагично для всего мира — Володин
0
256
09:00 06.08.2024
За ночь средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями
0
211

Возврат к списку