Мужчина погиб при детонации неустановленного предмета в квартире в Москве — ГУ МВД
13:20 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина погиб в результате детонации неустановленного предмета в квартире на западе Москвы, других пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что один человек погиб в результате хлопка в квартире жилого дома на западе Москвы. По предварительным данным, причиной взрыва стал суицид. «6 августа около 11:40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно установлено, что произошла детонация неустановленного предмета, в результате чего погиб мужчина 1962 года рождения. Других пострадавших от взрыва нет», — сказали в пресс-службе.
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