Мужчина погиб при детонации неустановленного предмета в квартире в Москве — ГУ МВД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина погиб в результате детонации неустановленного предмета в квартире на западе Москвы, других пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что один человек погиб в результате хлопка в квартире жилого дома на западе Москвы. По предварительным данным, причиной взрыва стал суицид. «6 августа около 11:40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно установлено, что произошла детонация неустановленного предмета, в результате чего погиб мужчина 1962 года рождения. Других пострадавших от взрыва нет», — сказали в пресс-службе.