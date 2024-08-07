США угрожают Турции санкциями за поставки технологий в РФ - FT
14:00 07.08.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
FT: США пригрозили Турции санкциями за поставки технологий в Россию. Такое заявление американская сторона сделала после встречи помощника министра торговли Мэттью Аксельрода с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле.
Собеседник издания заявил, что послание Аксельрода было сосредоточено на ограничении торговли американскими чипами и другими деталями, которые якобы экспортируют в Россию.
«Нам нужно увидеть прогресс, причём быстрый, со стороны турецких властей и промышленности. Иначе у нас не будет другого выбора, кроме применения санкций в адрес обходящих наш экспортный контроль», — сказал представитель Минторга США. В Вашингтоне убеждены, что Турция остаётся ключевым хабом, через который техника для военных целей передаётся Москве.
По информации Financial Times, 18 турецких компаний уже внесены в чёрный список. "Говорит Москва"
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