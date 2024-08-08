Белоруссия зафиксировала рост активности мошенников с Украины после начала СВО — Лукашенко
13:20 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия зафиксировала рост активности мошеннических кол-центров на Украине после начала РФ специальной военной операции (СВО), также возросло количество попыток дестабилизировать работу госорганов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами внутренних дел стран СНГ.
«После начала СВО нами зафиксирована активизация деятельности мошенников, в том числе и кол-центров, действующих на территории Украины. Возросло число попыток дестабилизации работы госорганов путем заведомо ложных сообщений о минировании важнейших государственных объектов», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня». «На территории ваших стран также есть такая проблема, поэтому опыт борьбы с подобным злом будет интересен всем», — сказал Лукашенко.
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