Ситуация на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая — Алаудинов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на данный момент на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении.

«Ситуация достаточно тяжелая, но не критическая. Мы полностью совместно с другими подразделениями [ВС РФ] выставляем максимально возможные опорные пункты, где-то зачищаем, уничтожая противника. Работа идет полным ходом», — сказал он.