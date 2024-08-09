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НОВОСТИ

Ситуация на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая — Алаудинов

11:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на данный момент на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении.

«Ситуация достаточно тяжелая, но не критическая. Мы полностью совместно с другими подразделениями [ВС РФ] выставляем максимально возможные опорные пункты, где-то зачищаем, уничтожая противника. Работа идет полным ходом», — сказал он.

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