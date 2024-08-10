Украинские дроны ночью пытались провести атаку на объекты в Ярославский области

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские БПЛА в ночное время пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю уничтожены несколько украинских БПЛА. Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы», — написал он.