Новый глава политбюро ХАМАС хочет договориться с Израилем о прекращении огня — Hurriyet
11:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение с Израилем о прекращении огня, чтобы положить конец войне в секторе Газа. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hurriyet.
По ее данным, посредники из Египта и Катара проинформировали об этом Израиль. В Анкаре, как отмечает издание, считают, что достижение договоренности о прекращении огня в Газе возможно по ряду причин. На прекращении огня настаивают американцы, текст, который ляжет на стол переговоров, основан на американо-израильском компромиссе, отмечает в этой связи Hurriyet.
По утверждению газеты, «ХАМАС демонстрирует конструктивную позицию в переговорном процессе». Вопрос, который волнует участников переговоров, заключается в том, как быстро он будет продвигаться с новым лидером политического крыла ХАМАС. «Не следует также забывать об усилиях Анкары, направленных на то, чтобы ХАМАС стало участником переговорного процесса и чтобы решение не принималось без него. Поэтому важно, чтобы Синвар, выходец из военного крыла [ХАМАС], не нарушил установившийся баланс», — пишет обозреватель Hurriyet Ханде Фырат.
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