Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня ограниченного дефолта
14:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «C» до более низкого уровня «RD», что соответствует состоянию ограниченного дефолта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером на сайте агентства.
Отмечается, что Fitch обычно не дает прогнозы для стран с РДЭ в иностранной валюте ниже «ССС+». Изменение рейтинга связано с истечением 10-дневного льготного периода с момента наступления срока купонных выплат по выпуску еврооблигаций на 2026 год на сумму $750 млн, которые должны были состояться 1 августа. Это означает наступление дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ.
При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на отметке «CCC-», а краткосрочные РДЭ в обеих валютах подтверждены на уровне «C». Потолок странового рейтинга сохранился на уровне «B-».
25 июля Fitch уже понижало РДЭ Украины в иностранной валюте с уровня «CC» до «C».
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