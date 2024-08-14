Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня ограниченного дефолта

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «C» до более низкого уровня «RD», что соответствует состоянию ограниченного дефолта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером на сайте агентства.

Отмечается, что Fitch обычно не дает прогнозы для стран с РДЭ в иностранной валюте ниже «ССС+». Изменение рейтинга связано с истечением 10-дневного льготного периода с момента наступления срока купонных выплат по выпуску еврооблигаций на 2026 год на сумму $750 млн, которые должны были состояться 1 августа. Это означает наступление дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ.

При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на отметке «CCC-», а краткосрочные РДЭ в обеих валютах подтверждены на уровне «C». Потолок странового рейтинга сохранился на уровне «B-».

25 июля Fitch уже понижало РДЭ Украины в иностранной валюте с уровня «CC» до «C».