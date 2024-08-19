Китай готов вместе с Вьетнамом укреплять мировой социализм — Си Цзиньпин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское партийное руководство готово вместе с Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) способствовать укреплению позиций социализма на международной арене. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Коммунистическая партия Китая [КПК] и КПВ должны <…> углублять формирование стратегически важного китайско-вьетнамского судьбоносного сообщества, вместе продвигать развитие мирового социализма, — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который встретился в Пекине с вьетнамским президентом То Ламом, находящимся в КНР с государственным визитом. — Я верю, что путь, по которому мы следуем, будет все шире».