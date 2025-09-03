В Волгограде задержаны трое мужчин за незаконную регистрацию 1,2 тыс. мигрантов
12:05 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали троих жителей Волгограда, которые незаконно оформили регистрацию более 1,2 тыс. иностранцам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам жительства и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — написала она в своем телеграм-канале.
Волк пояснила, что под предлогом помощи в оформлении документов злоумышленники организовали массовую постановку на миграционный учет приезжих из стран Средней Азии. За деньги они заключали с ними фиктивные трудовые договоры и регистрировали в жилых домах одного из садоводческих обществ Волгограда. Фактически иностранцы проживали в других районах региона и не занимались трудовой деятельностью. «В общей сложности сообщники зарегистрировали в пяти строениях более 1 200 иностранных граждан», — добавила представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Двое задержанных арестованы, еще одному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. «Всем незаконно зарегистрированным иностранным гражданам аннулирована регистрация и выданы предписания об обязанности покинуть территорию РФ», — добавила Волк.
