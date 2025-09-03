Расходы госбюджета Украины за 8 месяцев превысили доходы на $25 млрд — комитет Рады

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы общего фонда государственного бюджета Украины за первые восемь месяцев этого года превысили доходы на $25 млрд. Об этом заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

Пидласа уточнила, что за это время Украина использовала 2,5 трлн гривен ($60,4 млрд) из общего фонда государственного бюджета, тогда как собственные доходы составили 1,45 трлн гривен ($35 млрд).

Глава бюджетного комитета прокомментировала значительные расходы на обслуживание госдолга. «Когда расходы превышают доходы более чем на 1 трлн гривен, что эквивалентно более $25 млрд, говорить об уменьшении международной помощи или внутренних заимствований невозможно. Такая ситуация будет сохраняться до завершения активных боевых действий», — отметила глава бюджетного комитета.