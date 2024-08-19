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НОВОСТИ

«Роснефть» и власти Ставрополья договорились о развитии автотуризма в регионе

17:28 19.08.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Компания «Роснефть» и правительство Ставропольского края намерены совместно заниматься развитием автотуризма в регионе. Стороны подписали меморандум, согласно которому они будут поддерживать инициативы, направленные на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, на продвижение туристического потенциала Ставрополья, а также сети автозаправочных станций «Роснефть». В частности, предполагается разработать магистральные туристические маршруты, пролегающие через знаковые точки Ставропольского края, а потом разместить их на специальной информационно-сервисной платформе «Горизонты России». Она позволит автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам, используя инфраструктуру придорожных сервисов и заправок «Роснефти».

Как полагают специалисты Министерства туризма Ставропольского края, выполнение проекта способно привлечь в регион дополнительно до 500 тыс. туристов в год. Это, в первую очередь, автопутешественники и те, кто приезжает в туры выходного дня. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, край в последние годы становится популярен как одно из направлений внутрироссийского туризма. При этом в Ставрополье есть много интересных для путешественников достопримечательностей, например, объекты есть в Буденновском, Андроповском, Кочубеевском и Новоалександровском округах. Туристический маршрут по региону, который будет размещен на «Горизонтах России», включает в себя более 30 объектов, среди которых гора Кольцо, Нарзанная галерея, Храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках, Пятигорский ипподром, государственный музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова» и многое другое.

Напомним, ранее к проекту «Горизонты России» уже подключились несколько российских регионов, в числе которых Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Воронежская, Тульская, Ульяновская и Архангельская области.

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