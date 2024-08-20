Ближний Восток станет непригодным для жизни из-за изменения климата — Foreign Policy
11:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изменение климата превратит Ближний Восток в непригодный для жизни регион. Такое мнение высказывается в журнале Foreign Policy.
Журнал обращает внимание на то, что этим летом в странах региона наблюдались экстремально высокие температуры. Так, в середине июля в Дубае в ОАЭ индекс жары, то есть ощущаемой температуры, составлял порядка 62 градусов Цельсия. В конце июня в священном городе мусульман Мекка в Саудовской Аравии была зарегистрирована температура более 51 градуса Цельсия, что привело к гибели свыше 1,3 тыс. паломников, совершавших хадж.
Журнал поясняет, что повышение температуры и нехватка воды приводят к миграции населения региона в места, более пригодные для жизнедеятельности, такие как Европа. Это может повлечь за собой дестабилизацию обстановки далеко за пределами Ближнего Востока, подчеркивает издание.
5 июня Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала доклад, согласно которому температура на Земле в 2024–2028 годах будет на 1,1 — 1,9 градуса Цельсия выше, чем в среднем во второй половине XIX века, и с очень высокой вероятностью в этот период будет побит тепловой рекорд, установленный в 2023 году.
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