Членом Альянса в сфере искусственного интеллекта стала новая компания

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Т-Банк стал членом Альянса в сфере искусственного интеллекта. Компания объединит усилия с ключевыми игроками индустрии для развития сферы искусственного интеллекта (ИИ, AI) и профильного образования.

Альянс в сфере ИИ объединяет ведущие компании для развития искусственного интеллекта в России и на глобальном технологическом рынке. Среди участников – Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, «Сибур», АО «ОХК «Уралхим», ГК «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолет» и другие.

«Альянс в сфере искусственного интеллекта – это клуб лидеров, которые создают AI-технологии и первыми внедряют их в своих отраслях, помогая развивать индустрию, уделяя большое внимание этике и правилам саморегулирования. Т-Банк заслуженно становится членом этого клуба и сможет усилить нашу работу сразу по нескольким ключевым направлениям, включая образование и развитие генеративного искусственного интеллекта. Мы уже обсудили ряд новых совместных инициатив, например подготовку на базе Альянса российской сборной для участия в международной олимпиаде по AI и создание программы профессионального развития школьных учителей», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта Александр Ведяхин.

«Мы присоединяемся к комьюнити ведущих игроков рынка, чтобы делиться экспертизой, знаниями и опытом стало проще и удобнее», – пояснил глава Т-Банка Станислав Близнюк.

20 августа на рабочей встрече руководителей компаний альянса обсуждалось несколько ключевых направлений, которые поможет усилить экспертиза Т-Банка. Как член альянса Т-банк будет участвовать в различных инициативах, в том числе по подготовке ИИ-специалистов мирового уровня и развитие AI-культуры. Среди таких инициатив:

– подготовка на базе альянса всероссийской школьной сборной по искусственному интеллекту для участия в международных соревнованиях;

– масштабирование альянсом грантового конкурса для учителей «Вклад в поколение» от Т-Банка;

– создание эталонной программы дополнительного профессионального образования в сфере AI для обучения владельцев бизнеса и топ-менеджеров;

– развитие открытых образовательных программ для отдельных отраслей на базе модели компетенций альянса;

– увеличение проникновения ИИ в разные сферы бизнеса за счет обмена разработками между всеми игроками рынка;

– создание и развитие собственных бенчмарков для измерения больших языковых моделей внутри России.

Одной из ключевых совместных инициатив членов Альянса является подготовка всероссийской школьной сборной по искусственному интеллекту, а также формирование национальных команд для участия в международных соревнованиях по искусственному интеллекту.

В рамках совместной работы Т-Банка с Альянсом в сфере искусственного интеллекта запланировано развитие грантового конкурса для школьных учителей от Т-Банка «Вклад в поколение». Сейчас за победу в нем Т-Банк присуждает грант (150 тыс. руб.) и оказывает методическую поддержку учителям. Главная цель проекта – построение лояльного комьюнити талантливых педагогов для обмена опытом, рабочими материалами, лучшими педагогическими практиками и новыми инициативами. При поддержке Альянса планируются масштабирование и популяризация конкурса.

Кроме того, альянс усовершенствовал детализированную базовую модель профессий и компетенций, которую разработали крупнейшие отечественные работодатели в области искусственного интеллекта. Это систематизированная модель компетенций для вузов, бизнеса и государства: она формирует понимание, какие навыки и в каком объеме необходимо освоить для соответствующих профессий, чтобы грамотно выстроить образовательную программу. Она включает модули по каждой компетенции, из которых можно составлять готовые образовательные программы.

Кроме того, альянс создает эталонную программу дополнительного профессионального образования в сфере искусственного интеллекта, которая направлена на обучение владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Она разрабатывается совместно с Высшей школой экономики.

Т-Банк также поддерживает развитие open source-моделей и технологий. Одна из общих целей всего ИТ-сообщества, по мнению Близнюка – увеличение проникновения ИИ в компании разных сфер: от розничной торговли до создания онлайн-курсов. В частности, необходимо научить компании малого и среднего бизнеса работать с open source-решениями. Все это позволит ускорить процессы разработки и внедрения технологий в разных сферах, обеспечит большую свободу действий в их применении и существенно сократит издержки.

Еще одним важным фактором для развития ИИ-индустрии является создание собственных бенчмарков для измерения и сравнения LLM-моделей различных компаний. Т-Банк планирует подключиться к работе по развитию MERA – открытого русскоязычного бенчмарка для оценки фундаментальных моделей, созданного альянсом.