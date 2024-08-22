Индия впервые в этом году одобрила прямые инвестиции из Китая — СМИ
12:00 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии возобновило одобрение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) китайских компаний в сектор производства электроники, ослабив некоторые из существующих ограничений на инвестиции из стран, имеющих сухопутную границу с южноазиатской республикой.
По сообщению газеты The Economic Times, кабмин одобрил ПИИ китайского производителя электроники Luxshere, являющегося деловым партнером американской Apple, капиталовложения в создание совместного предприятия индийской компании Micromax и китайской Huaqin Technology, в котором последняя будет владеть миноритарным пакетом акций. Одобрения также получили ПИИ от нескольких тайваньских компаний, котирующихся на бирже Гонконга и де-факто управляемых из Китая.
Первое в этом году выборочное одобрение китайских инвестиций произошло под давлением индийских производителей электроники, настаивавших на ослаблении ограничений для углубления и расширения цепочек поставок электронных товаров из Индии, отмечает издание. По их требованию правительство создало межотраслевой комитет по рассмотрению разрешений на получение ПИИ и ключевых технологий из Китая, остро необходимых индийской промышленности. При этом китайским гражданам по-прежнему запрещается занимать руководящие посты в совместных с индийскими партнерами компаниях, в которых им может принадлежать только миноритарный пакет акций.
До индийско-китайского пограничного конфликта в мае–июне 2020 года правительство Индии одобряло китайские предложения о ПИИ без процедуры тщательного индивидуального рассмотрения, которая стала обязательной в июле того же года. Она была введена после того, как Индия по соображениям безопасности ограничила закупки для государственных проектов, в том числе разрабатываемых в рамках государственно-частного партнерства, у компаний в странах, имеющих с ней сухопутную границу. Это правило касается прежде всего компаний в Китае и Пакистане.
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