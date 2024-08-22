В РСТ рассказали, насколько подорожал детский отдых этим летом
18:30 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость отдыха в российских детских лагерях летом 2024 года выросла от 15% до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с чем россияне стали чаще выбирать лагеря в своем регионе. Об этом сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.
«На выбор родителей повлияло несколько факторов. Подорожали сами лагеря — от 15% до 30%. Плюс железнодорожный билет — на 15-20%, перелет — от 20% до 30% в некоторых регионах, а автобусы, также в зависимости от региона, — на 30-40%. Соответственно, лагерь в своем регионе, то есть без длительной дороги, оказался гораздо доступнее», — сказала Иванова, слова которой приводят в пресс-службе РСТ.
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