0
0
103
НОВОСТИ

Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ

16:12 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Еврокомиссии нацелено на смену власти в Будапеште, которая воспринимается Брюсселем как помеха для «единой Европы». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР России данным, Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для „единой Европы“, — говорится в пресс-релизе.

По данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «всерьез изучает сценарии смены „режима в Будапеште“, при этом основным кандидатом на пост главы правительства ей видится „лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии „Уважение и свобода“ Петер Мадьяр».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 13.08.2025
Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
0
47
16:00 13.08.2025
Решение Польши о создании 34-тысячной группировки настораживает Минск
0
125
15:32 13.08.2025
Киев намеренно усиливает атаки на ЗАЭС перед переговорами по Украине — станция
0
163
15:12 13.08.2025
Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
0
197
15:00 13.08.2025
Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»
0
224
14:32 13.08.2025
ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО
0
248
14:12 13.08.2025
ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
0
239
14:00 13.08.2025
Зеленский прибыл в Берлин для консультаций с ЕС перед саммитом РФ
0
296
13:37 13.08.2025
Единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов появятся в 2027 году
0
228
13:20 13.08.2025
Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
0
311

Возврат к списку