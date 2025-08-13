Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ
16:12 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Еврокомиссии нацелено на смену власти в Будапеште, которая воспринимается Брюсселем как помеха для «единой Европы». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР России данным, Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для „единой Европы“, — говорится в пресс-релизе.
По данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «всерьез изучает сценарии смены „режима в Будапеште“, при этом основным кандидатом на пост главы правительства ей видится „лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии „Уважение и свобода“ Петер Мадьяр».
