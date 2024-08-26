Пятнадцать стран-членов Интерпола подключились к розыску украинского нациста Гунько — МВД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский ветеран СС Ярослав Хунка (Гунько) в августе текущего года внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола и в настоящее время 15 стран-членов организации подключились к его розыску. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть все доводы российской стороны и принять положительное решение о внесении в разыскные учеты организации участника указанного выше военного формирования нацистской Германии, преследовавшего цель массового убийства советских граждан из числа мирного населения.