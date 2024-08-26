0
0
1
НОВОСТИ

Пятнадцать стран-членов Интерпола подключились к розыску украинского нациста Гунько — МВД

16:12 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский ветеран СС Ярослав Хунка (Гунько) в августе текущего года внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола и в настоящее время 15 стран-членов организации подключились к его розыску. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть все доводы российской стороны и принять положительное решение о внесении в разыскные учеты организации участника указанного выше военного формирования нацистской Германии, преследовавшего цель массового убийства советских граждан из числа мирного населения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5889
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
6259
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5763
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5959
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5885
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5903
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5874
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5893
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5826
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5836

Возврат к списку