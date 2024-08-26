Агентство Reuters сообщило о том, какие обвинения вменяются Павлу Дурову

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный во Франции Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя французской полиции.

По его информации, расследованием занимается подразделение по борьбе с киберпреступлениями и управление по противодействию мошенничеству, предприниматель остается под стражей.