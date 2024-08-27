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НОВОСТИ

Байден перед президентскими выборами хочет взять Telegram под контроль — Володин

10:05 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен в преддверии выборов взять Telegram под контроль. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», — написал он в своем телеграм-канале.

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