Эксперты признали детские продукты и сервисы Сбера лучшими на рынке

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Продукты и сервисы Сбера для детей 6-13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга по итогам исследования Frank RG «Детский банкинг в России 2024».

Исследователи изучили детские карты и приложения ведущих банков страны, а также создаваемый ими детский образовательно-развлекательный контент для повышения финансовой грамотности. Аналитики Frank RG проанализировали тарифы, клиентский опыт и путь, пользовательский опыт и выгодность использования, причем использовались не только экспертные оценки, но и опрос родителей и детей. В результате Сбер стал лидером интегрального рейтинга в категории «Детский банкинг» и победил в номинации «Лучший детский банк».

Сегодня банк предлагает клиентам 6-13 лет детскую СберКарту и приложение СберKids, разработанное специально для детей с учетом их потребностей и возрастных ограничений.

Детская СберКарта полностью бесплатна, за ее выпуск и обслуживание не надо платить. С ней ребенок может оплачивать покупки как в магазинах, так и онлайн. За все покупки начисляется кешбэк бонусами Спасибо в размере 1%, а при покупках в супермаркетах – 1,5%. Накопленные бонусы дети могут списать у многочисленных партнеров банка. Детские СберКарты уже имеют 3,7 млн российских детей.

СберKids – многофункциональное детское приложение. В нем можно проверять баланс, переводить деньги на карты Сбера и в банки-партнеры, открыть и пополнять счет «Копилка» с доходностью 4,8% годовых. Это еще и образовательный портал, где ребенок может смотреть обучающие видео, выполнять тесты и таким образом повышать свою финансовую грамотность. Каждый месяц приложением пользуется 1,8 млн детей.