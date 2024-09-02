Эксперты признали детские продукты и сервисы Сбера лучшими на рынке
13:18 02.09.2024
Продукты и сервисы Сбера для детей 6-13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга по итогам исследования Frank RG «Детский банкинг в России 2024».
Исследователи изучили детские карты и приложения ведущих банков страны, а также создаваемый ими детский образовательно-развлекательный контент для повышения финансовой грамотности. Аналитики Frank RG проанализировали тарифы, клиентский опыт и путь, пользовательский опыт и выгодность использования, причем использовались не только экспертные оценки, но и опрос родителей и детей. В результате Сбер стал лидером интегрального рейтинга в категории «Детский банкинг» и победил в номинации «Лучший детский банк».
Сегодня банк предлагает клиентам 6-13 лет детскую СберКарту и приложение СберKids, разработанное специально для детей с учетом их потребностей и возрастных ограничений.
Детская СберКарта полностью бесплатна, за ее выпуск и обслуживание не надо платить. С ней ребенок может оплачивать покупки как в магазинах, так и онлайн. За все покупки начисляется кешбэк бонусами Спасибо в размере 1%, а при покупках в супермаркетах – 1,5%. Накопленные бонусы дети могут списать у многочисленных партнеров банка. Детские СберКарты уже имеют 3,7 млн российских детей.
СберKids – многофункциональное детское приложение. В нем можно проверять баланс, переводить деньги на карты Сбера и в банки-партнеры, открыть и пополнять счет «Копилка» с доходностью 4,8% годовых. Это еще и образовательный портал, где ребенок может смотреть обучающие видео, выполнять тесты и таким образом повышать свою финансовую грамотность. Каждый месяц приложением пользуется 1,8 млн детей.
НОВОСТИ
- 14:32 02.09.2024
- Доступ к видеонаблюдению на довыборах в ГД в Брянской и Ростовской областях ограничат
- 14:12 02.09.2024
- Минск балансирует в условиях санкций благодаря отношениям с РФ и Китаем — Лукашенко
- 14:00 02.09.2024
- Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ над Курской областью
- 13:32 02.09.2024
- После провала в Курской области противники РФ могут пойти на мирные переговоры — Путин
- 13:20 02.09.2024
- Российские войска освободили Скучное в ДНР
- 13:05 02.09.2024
- США не знают, как при наличии ядерного щита РФ быть с Россией и Белоруссией — Лукашенко
- 13:00 02.09.2024
- Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях
- 12:32 02.09.2024
- Газ для Молдавии из ЕС подорожает на 72 евро
- 12:20 02.09.2024
- Провокация Киева в Курской области провалится, РФ разберется с бандитами — Путин
- 12:05 02.09.2024
- Глава штаба Харрис назвала ее аутсайдером в предвыборной гонке — Axios
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать