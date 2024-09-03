Певец Александр Буйнов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
17:13 03.09.2024
Перед посетителями московского Единого пункта отбора на военную службу по контракту выступил Народный артист РФ, певец Александр Буйнов, который также посмотрел, как устроена работа учреждения. По его словам, приятно порадовала организация пункта. «Все эти инстанции пройти за такое короткое время – это поражает, - заявил артист. - Я увидел здесь красивых взрослых ребят, мужиков, внушающих доверие. В глазах у них светится патриотизм, не показной и не деланный. Это настоящие патриоты, без лишнего пафоса. И молодые ребята тоже мотивированы, я получил массу впечатлений».
Певец исполнил для посетителей пункта несколько песен, а также пожелал потенциальным военнослужащим здоровья.
Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан ждут с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Для посещения пункта нужно предварительно записаться на визит можно на портале mos.ru.
Максимально полную информации о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей в Москве предоставляют на горячей линии по номеру 117. Также чат-бот @MskContract_bot отвечает на вопросы на эту тему в Telegram.
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