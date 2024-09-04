Обстановка в Курской области прогнозируемая, ВСУ за три недели понесли ощутимые потери

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за прошедшие три недели понесли ощутимые потери в технике и живой силе. В настоящее время обстановка прогнозируемая и стабильная, сообщил в интервью ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«И получается, сейчас у нас идет планомерное уничтожение ресурсов противника и живой силы. Я считаю, что на данный момент обстановка, если смотреть на то количество ресурсов с нашей стороны, которые задействованы, абсолютно рабочая, прогнозируемая. За эти три недели противник понес ощутимые потери и в технике, и в живой силе. Я так думаю, что долго вряд ли они вытянут», — сказал Алаудинов.