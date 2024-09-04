Китай готов способствовать повышению уровня сотрудничества с РФ — зампредседателя КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов реализовывать достигнутые ранее договоренности президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, повышая уровень сотрудничества двух стран. Об этом заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн на Восточном экономическом форуме.

«Китай готов полноценно и добросовестно реализовать с российскими партнерами договоренности двух лидеров, содействовать постоянному повышению уровня нашего сотрудничества», — сказал он на встрече с российским лидером во Владивостоке.