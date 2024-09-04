0
0
1
НОВОСТИ

Китай готов способствовать повышению уровня сотрудничества с РФ — зампредседателя КНР

12:32 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов реализовывать достигнутые ранее договоренности президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, повышая уровень сотрудничества двух стран. Об этом заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн на Восточном экономическом форуме.

«Китай готов полноценно и добросовестно реализовать с российскими партнерами договоренности двух лидеров, содействовать постоянному повышению уровня нашего сотрудничества», — сказал он на встрече с российским лидером во Владивостоке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
6209
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
6585
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
6079
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
6280
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
6205
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
6224
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
6195
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
6211
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
6150
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
6159

Возврат к списку