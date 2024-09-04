Процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен — представительство ЕС
16:12 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен. Об этом говорится в заявлении ЕС, которое распространило представительство союза в Грузии.
«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — говорится в заявлении, в котором ЕС осудил принимаемый парламентом Грузии законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.
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