Процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен — представительство ЕС

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен. Об этом говорится в заявлении ЕС, которое распространило представительство союза в Грузии.

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — говорится в заявлении, в котором ЕС осудил принимаемый парламентом Грузии законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.