Желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО все больше — Песков

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО) растет, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).