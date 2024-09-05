Желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО все больше — Песков
11:05 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО) растет, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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