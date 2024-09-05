Модернизация БАМа более масштабна, чем его строительство в СССР — Путин
10:20 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР. Причем с огромным напряжением сил», — отметил президент, говоря о предстоящей модернизации БАМа.
НОВОСТИ
- 11:20 05.09.2024
- Индия готова запустить прямые рейсы из РФ на Гоа и в Мумбаи
- 11:05 05.09.2024
- Желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО все больше — Песков
- 11:00 05.09.2024
- ФРГ грозит сокращение тысяч рабочих мест в высококвалифицированных секторах — FT
- 10:32 05.09.2024
- В России спрос на вахтовиков за год вырос на 64% — исследование
- 10:30 05.09.2024
- Сбер улучшил условия по накопительным счетам и вкладам
- 10:05 05.09.2024
- Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в 5 раз по сравнению с советским временем — Путин
- 10:00 05.09.2024
- Дальний Восток стал флагманом РФ в глобальной экономике — Путин
- 09:32 05.09.2024
- Два безэкипажных катера уничтожены ночью в акватории Черного моря
- 09:30 05.09.2024
- В Дальневосточном федеральном университете открыт Центр компетенций «Роснефти»
- 09:20 05.09.2024
- Индия неминуемо увеличит импорт нефти из РФ до 2030 года — посол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать