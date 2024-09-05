Модернизация БАМа более масштабна, чем его строительство в СССР — Путин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР. Причем с огромным напряжением сил», — отметил президент, говоря о предстоящей модернизации БАМа.