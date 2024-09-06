Сбер: объем утечки персональных данных в России за последние годы увеличился в 6 раз

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Сбер с 2020 года ведет мониторинг утечек персональных данных, которые появляются в приватных каналах и публичном поле. Банку известно более 1000 источников информации, в которых хранится более трех миллиардов записей о гражданах России. Причем в 2020 году было порядка 500 млн таких записей, за 2022-й приросло более миллиарда записей, в 2023-м – 1,5 млрд. То есть за четыре года произошел почти шестикратный рост объёмов утекшей информации. Основной состав скомпрометированных данных: Ф. И. О., день рождения, номер телефона, e-mail, адрес проживания, IP-адрес. Всеми этими данными могут воспользоваться мошенники. Об этом рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь на сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели», которая прошла на IX Восточном экономическом форуме.

«Украденные персональные данные – это фундамент, на котором строят свою преступную деятельность телефонные мошенники, а в России сейчас «пандемия» мошенничества, – отметил он. – На начало 2024 года граждане страны получали по 20 млн мошеннических звонков в сутки. Половина из них – через мессенджеры. К настоящему моменту это количество удалось снизить до 6 млн. Но вырос «средний чек» мошенничества, и схемы обмана становятся все более изощренными. Мы в этом году выпустили третий каталог схем мошенничества, там их около 200, и мы видим, что реализация каждой из этих схем становится возможной только благодаря доступу мошенников к персональным данным. Поэтому можно констатировать: сегодня уже не существует тайны личной жизни. Вопрос в том, как обеспечить ее в будущем».

«У Сбера эффективность защиты от кибермошенников – 99,8%, – сообщил Сергей Лебедь. – То есть из 1000 попыток мошенничества 998 мы выявляем, останавливаем. Но большинство хищений, которые мы сегодня наблюдаем, – это следствие «взлома» не технологий защиты, а человека. Человек сам все делает, чтобы отдать деньги злоумышленникам. Технологически защититься от этого практически невозможно. Надо разговаривать с людьми, повышать уровень их знаний о киберугрозах. Именно неосведомленность граждан об элементарных правилах кибергигиенты не позволяет им противостоять изощренным мошенническим схемам обмана».

«Сбер помогает людям и компаниям повышать киберграмотность: мы создали библиотеку знаний по кибербезопасности «Кибрарий», разработали обучающий онлайн-курс «Вселенная персональных данных: защита в интернете», доступный бесплатно всем желающим на портале СберСова, – отметил Сергей Лебедь. – Выпущены видеоролики и обучающие курсы в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Также мы разработали сервисы по кибербезопасности в СберБанк Онлайн, которые, например, позволяют проверить сайт на предмет фишинга, подключить уведомления о банковских операциях близкого человека, активировать определитель мошеннических номеров и сделать многое другое».