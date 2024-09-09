Более 1,7 млн москвичей стали победителями в розыгрышах программы «Миллион призов»

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В Москве состоялся третий, завершшающий розыгрыш в рамках акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Призовые баллы в нем получили участники электронного голосования, сделавшие свой выбор 8 сентября на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Ранее аналогичные розыгрыши проводились для тех, кто голосовал 6 и 7 сентября.

После трех розыгрышей поощрения от программы «Миллион призов» получили 1 705 807 горожан. Победители основного розыгрыша получат 1000, 3000 или 5000 баллов. Кроме того, некоторые горожане, не ставшие победителями основного розыгрыша, стали обладателями гарантированных призов. Так, по 1000 призовых баллов получили москвичи, впервые голосовавшие онлайн и избиратели старше 60 лет.

Как уже сообщала «Независимая газета», поощрительные баллы, приравненные к рублевому эквиваленту, можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, потратить на покупку билетов в музей или театр, а также направить на благотворительность. Также баллами можно пополнить баланс карты «Тройка».

Кроме того, среди онлайн-избирателей были проведены розыгрыши дополнительных призов. За три дня 15 тыс. человек получили скидку в 15 тыс.баллов на приобретение товаров и услуг партнеров акции в одной из трех категорий, таких как «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт».

Как отмечают организаторы программы, победители акции уже активируют свои уникальные коды, получают призовые баллы и обменивают их на промокоды у партнеров акции. Для того, чтобы воспользоваться баллами, нужно до 30 сентября активировать код участника на сайте «Миллион призов» - зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код». Обменять баллы на промокод нужно до 14 декабря, а использовать его у партнеров программы — до 15 декабря.

Итоговые результаты розыгрышей 9 сентября появятся на странице акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва». Там же можно найти информацию о том, где можно потратить выигранные баллы.