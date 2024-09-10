Германии грозит дефицит бюджета почти в 100 млрд евро — оппозиционный депутат
13:20 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджет Германии может в ближайшие четыре года столкнуться с дефицитом в 98 млрд евро. Такой прогноз сделал депутат Бундестага (парламента) от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Кристиан Хаазе.
По расчетам политика, который в ХДС отвечает за бюджетные вопросы, финансовые планы действующего правительства до 2028 года предусматривают увеличение расходов на оборону, социальные программы, но при этом они не подкреплены соответствующими источниками дохода.
Так, в проекте бюджета на 2025 год, к обсуждению которого во вторник приступает Бундестаг, предусмотрено увеличение налоговых поступлений почти на 15 млрд евро. Но такой прогноз коалиционного правительства основан на ожидании роста экономики, которая находится в стагнации в последние месяцы. Кроме того, экономисты прогнозируют в следующем году лишь незначительный рост. В последующие годы дефицит будет нарастать, и суммарно в бюджете может возникнуть «финансовая дыра» в 98 млрд евро.
«У [правящей] коалиции, очевидно, нет ни сил, ни воли сформировать устойчивый бюджет. Ее работа представляет собой капитуляцию в бюджетной политике. Из-за нее следующее правительство будет вынуждено нести крайне тяжкое бремя», — цитирует Хаазе газета Bild.
Кроме того, он раскритиковал планы правительства нарастить долговые заимствования.
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