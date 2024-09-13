ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 300 военных и 7 танков — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 300 человек, а также семь танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе 7 танков, 2 боевые машины пехоты, 3 бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, 2 инженерные машины разграждения и 8 автомобилей», — сообщили там.