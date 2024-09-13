Годовая инфляция в 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7% — ЦБ РФ
14:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%, устойчивое инфляционное давление остается высоким, следует из сообщения Банка России.
«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%», — отмечает ЦБ.
По оценкам регулятора, годовая инфляция на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа. При этом устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению.
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