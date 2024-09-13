Годовая инфляция в 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7% — ЦБ РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%, устойчивое инфляционное давление остается высоким, следует из сообщения Банка России.

«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%», — отмечает ЦБ.

По оценкам регулятора, годовая инфляция на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа. При этом устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению.