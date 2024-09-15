Германский генерал в оставке предупредил ЕС «о точке невозврата» по ситуации на Украине

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский генерал в отставке Харальд Куят, который с 2000 по 2002 год был генеральным инспектором Бундесвера, выступил против поставок Украине дальнобойного западного оружия и призвал не допускать его использования для нанесения ударов вглубь России. Запад, по его словам, должен быть осторожен, чтобы в конце концов не дойти до «точки невозврата».



«Если сейчас будет поставлено оружие большой дальности, то возможности Украины атаковать такие цели, которые имеют жизненно важное значение для России, возрастут, а вместе с этим — и риск того, что эта война будет расширена. Вот почему можно только предостеречь от этого», — заявил Куят газете Neue Osnabrücker Zeitung. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военную инфраструктуру в центральной части России, по его словам, представляют собой «огромный риск», поскольку атакованная российская система раннего предупреждения является частью «ядерно-стратегического баланса двух ядерных сверхдержав» — РФ и США.



Куят подчеркнул, что Запад должен быть осторожен, чтобы постоянно не переходить «новые красные линии» и в конечном итоге не достигнуть «точки невозврата». Он отметил, что Запад мог сделать больше для предотвращения конфликта, и указал на его «крайне неправильные решения». Запад, по мнению генерала, не вел достаточно интенсивных переговоров с Россией за несколько месяцев до начала спецоперации РФ на Украине. Инициатива Москвы в декабре 2021 года, как заметил Куят, была проигнорирована.





