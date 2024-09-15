Экспорт стратегического сырья будет ограничиваться в РФ осторожно - Песков
14:40 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно», — подчеркнул представитель Кремля и пояснил, что «рынок тоже — он достаточно конкурентный и беспощадный». «Потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы завоевать их снова. Свято место пусто не бывает», — указал Песков.
«Поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения (санкции Запада — прим. ТАСС), сохранять наши позиции, — добавил пресс-секретарь российского лидера. — Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие. И место нашей нефти, если мы уйдем, займет другая нефть».
НОВОСТИ
- 14:30 15.09.2024
- На юге Молдавии прошла массовая демонстрация против интеграции в ЕС
- 14:15 15.09.2024
- В РФ вступил в силу запрет на продажу немаркированной одежды
- 14:05 15.09.2024
- В ближайшие дни Путин проведет совещание по беспилотникам - СМИ
- 13:30 15.09.2024
- Из-за наводнения после дождей в Вене началась эвакуация - портал
- 13:20 15.09.2024
- В выборе ответа на действия Запада Путин всегда аккуратен - Песков
- 13:05 15.09.2024
- При попытке переплыть Ла-Манш погибли восемь мигрантов - префект
- 12:20 15.09.2024
- Германский генерал в оставке предупредил ЕС «о точке невозврата» по ситуации на Украине
- 12:15 15.09.2024
- В главном куполе Тадж-Махала после сильных ливней обнаружили протечку
- 11:20 15.09.2024
- В Нью-Дели открылась выставка «Толстой и Индия»
- 11:10 15.09.2024
- Галкин использует концерты для пропаганды антироссийских идей — суд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать