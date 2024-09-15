Экспорт стратегического сырья будет ограничиваться в РФ осторожно - Песков

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт стратегического сырья, о возможности сокращения которого говорил президент РФ Владимир Путин, будет ограничиваться с осторожностью, чтобы не навредить экономике России. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.



«Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно», — подчеркнул представитель Кремля и пояснил, что «рынок тоже — он достаточно конкурентный и беспощадный». «Потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы завоевать их снова. Свято место пусто не бывает», — указал Песков.



«Поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения (санкции Запада — прим. ТАСС), сохранять наши позиции, — добавил пресс-секретарь российского лидера. — Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие. И место нашей нефти, если мы уйдем, займет другая нефть».





