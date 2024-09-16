Треть россиян отказались от летнего отдыха в 2024 году — исследование

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть россиян — 33% — не брали отпуск этим летом, доля отказавшихся от отдыха в пользу работы держится на рекордно высоком уровне второй год подряд. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленных на пресс-конференции в ТАСС.

По данным ВЦИОМ, за последние семь лет эта доля была выше только в 2023 году — 35%. С 2018 по 2022 годы она колебалась от 20% до 24%. Отказались от отдыха в текущем году 39% мужчин и 28% женщин. Причем в основном это люди в возрасте от 25 до 34 лет (37%).

Среднее количество дней летнего отдыха в 2024 году сократилось до 20. Для сравнения — в 2020 году оно составляло 33 дня, в 2021 году — 31, в 2022 году — 30, в 2023 году — 22.

При этом траты на отдых за последние годы выросли вдвое: если в 2018–2022 годах они колебались от 32,6 тыс. руб. до 39,9 тыс. руб. на человека, то в этом году они составили 67,4 тыс. руб. Таким образом, отдых этим летом оказался самым непродолжительным и затратным за весь период наблюдений, отметили эксперты.