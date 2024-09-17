Медведев напомнил врагам России о судьбе Бандеры и неотвратимости наказания
15:00 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наказание врагов России будет неизбежным — как это произошло в советские годы с уничтоженным советскими спецслужбами украинским националистом Степаном Бандерой. Об этом напомнил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил о примерах актов возмездия со стороны СССР и современной России: «[Угрожавший сталинскому СССР Лев] Троцкий, [украинские националисты Евгений] Коновалец, [Степан] Бандера, современные террористы и предатели». «Тут главное — неотвратимость», — подчеркнул Медведев и назвал важным, чтобы враги России «знали: за ними придут». «Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам. Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования», — описал зампред СБ РФ.
Возможным итогом Медведев называет бесславную смерть «в какой-то миг, оцепенев от страха», или — если конец все же не окажется легким, услышав «тихие шаги за спиной».
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